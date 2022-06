“Giornata mondiale del donatore di sangue”, le attività del gruppo Fratres di Mirabello Sannitico

World Blood Donar Day. Torna come ogni anno, il 14 giugno, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Una ricorrenza – sottolinea il Gruppo donatori sangue Fratres di Mirabello Sannitico – che invita a riflettere sull’importanza della raccolta di sangue e plasma che, purtroppo, sconta ancora l’effetto Covid-19.

Donazioni che dovranno fare i conti anche con i mesi estivi che fisiologicamente sono segnati da forte carenze. La necessità di sangue, però, non va in vacanza: ecco perché è importante che la raccolta vada avanti e che sempre più giovani possano donare permettendo un adeguato ricambio generazionale, visto il progressivo invecchiamento della popolazione di donatori.

Intanto proseguono a tutto campo le attività di volontariato del Gruppo Fratres di Mirabello Sannitico. Sabato 11 giugno il Presidente del Gruppo, nonché coordinatore regionale della Fratres in Molise, Ermanno Ramacciato, ha consegnato dieci personal computer, destinate alle associazioni, al Terzo Spazio – Centro volontariato di via Cirese a Campobasso. Nell’ambito delle attività per i bambini, invece, la Fratres partirà con il campus, con numerose attività previste, dal 20 giugno al 15 luglio.