Giornata mondiale contro l’ictus, il tempo è il fattore decisivo

Nicola Zagaria, anestesista al Veneziale, nella giornata mondiale contro l’ictus, sottolinea come sia fondamentale il fattore tempo per salvare le vite delle persone colpite da ictus:

“nell’occasione odierna, voglio evidenziare come per quanto concerne i pazienti affetti da stroke ischemico che accedono in condizioni di emergenza-urgenza presso l’ospedale di Isernia essi vengono in genere trasferiti presso l’ospedale di Campobasso, presso la Stroke Unit. Viceversa le emergenze – urgenze relative a casi clinici di stroke emorragico vengono trattate presso il Neuromed. Valutazioni cliniche e diagnostiche in emergenza – urgenza vengono praticate eventualmente dal Servizio di Emergenza territoriale 118, qualora allertato, che trasferisce il paziente direttamente al centro stroke di Campobasso per rendere, nei casi indicati, tempestiva l’operatività sanitaria. Ciò necessita di formazione, preparazione specialistica, organizzazione e personale sanitario. È allo studio un aggiornamento per perfezionare il protocollo che riguarda tale patologia che è annoverata tra le tempo-dipendenti. In genere necessita di un approccio multispecialistico. Più precoce è la diagnosi e il trattamento, minore sarà il rischio di esiti e di mortalità e maggiore l’efficacia dell’ intervento sanitario. Riconoscerne i sintomi, anche per i non addetti ai lavori ed allertare precocemente l’intervento del medico curante, della guardia medica o dei servizi sanitari di emergenza, rimane il primo momento per salvare vite e qualità della vita dei pazienti che risultano affetti da questi eventi patologici di comune osservazione”.