Giornata Mondiale contro l’AIDS, la Croce Rossa Italiana scende in piazza

Appuntamento dalle 9 in piazza Prefettura a Campobasso

Domenica Primo Dicembre il Comitato di Campobasso della Croce Rossa Italiana scenderà in strada durante la Giornata Mondiale contro l’AIDS, per informare e sensibilizzare la popolazione su una tematica che, oggigiorno, risulta essere ancora un Tabù: Il cosiddetto “Virus Perfetto”, il Virus dell’Immunodeficienza Umana, subdolo, a trasmissione sessuale, non conosciuto abbastanza e, se non curato, causa della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, l’AIDS. Per questo abbiamo deciso di allestire un punto informativo, grazie alla presenza dei Volontari, con dei giochi a quiz utili ad informare chiunque voglia partecipare. In regalo, come da prassi, ci saranno anche dei Condom. «Contemporaneamente – si legge in una nota stampa – saranno presenti anche Istruttori e Monitori della CRI pronti ad insegnare le manovre salvavita con esercitazione diretta sui manichini. Inoltre sarà possibile acquistare il “Panettone Solidale” sempre presso il nostro punto informativo. Tutto questo, e molto altro, Domenica dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza Gabriele Pepe (Piazza Prefettura) e dalle 16.30 alle 19.30 sempre in Piazza Prefettura, ma anche nella Sede del Comitato di Campobasso con la proiezione di un film sul tema HIV – AIDS. Non mancate! Per informarsi basta tanto così».