Giornata mondiale Autismo, l’impegno dei ragazzi ai tempi del Coronavirus

Una data speciale, quella odierna, dedicata, nel mondo, alla consapevolezza sull’autismo. Ogni anno questa “ricorrenza” è celebrata con manifestazioni e convegni. E ogni anno Municipi ed altri Palazzi Istituzionali si illuminano di blu, il colore scelto per questa giornata, istituita dall’ONU nel 2007. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, la riflessione assume inevitabilmente toni diversi, dal momento che il virus impedisce i contatti, e, quindi, anche i dibattiti caratterizzanti i 2 aprile passati. Il Covid ha, peraltro, impedito ai centri di operare nei modi tradizionali, ma non precluso gli “incontri” tramite le piattaforme informatiche. Un unico motto: “Io resto a casa”, che è, del resto, sintesi delle misure di contenimento predisposte, dal Governo, per affrontare l’emergenza. Si sono, in questo modo, continuati a rispettare i piani di cura, in un contesto indubbiamente particolare, che impone una capacità di adattamento speciale, per potersi al meglio difendere da quello che, ormai per tutti, è il nemico invisibile: il virus. E, proprio in questo contesto, quelli audio/video sono divenuti canali preferenziali di sicura interazione. Anche quest’anno, dunque, seppur con modalità differenti, è importante che ciascuno contribuisca alla riflessione anche sulle semplici diversità che possono manifestarsi, nell’ambito dello spettro autistico, tra un bambino ed un altro, favorendo quella qualità dell’inclusione sociale che è obiettivo di ciascun operatore di settore. Anche “Il Granello di senape”, centro operante a Campobasso in materia di autismo e disturbi cognitivo – comportamentali, intende portare, oggi, all’attenzione il tema della integrazione e della promozione della cultura della parità, le quali – sole – possono favorire la costruzione di una società migliore. In questo corredo di foto e video sono racchiusi alcuni momenti trascorsi, a casa, in questi giorni, da bambini e ragazzi, desiderosi, quanto prima, di tornare ad abbracciarsi. Lanciando il messaggio “Io resto a casa”, essi dimostrano quanto sia importante comunicare ed intessere relazioni sociali. Quanto sia importante amarsi senza condizioni.

Francesca Muccio