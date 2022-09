Giornata mondiale Alzheimer, successo per la l’iniziativa al centro sociale di via Gramsci

L’assessore Praitano: “L’Amministrazione sta già pensando di replicare giornate come questa negli altri centri sociali anziani presenti in città”

È stata davvero numerosissima la risposta dei cittadini campobassani all’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Campobasso insieme all’Associazione Molisana Malati di Alzheimer (A.M.M.A) lo scorso venerdì pomeriggio, per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione della demenza senile e dell’Alzheimer in occasione della la Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Presso la sede comunale del Centro Sociale Anziani di via Gramsci più di cento anziani dei diversi centri sociali hanno potuto sottoporsi a rilevazioni e controlli di parametri di base (pressione, glicemia, temperatura, peso, saturazione sanguigna, screening dell’udito, elettrocardiogramma ad una traccia) grazie alla collaborazione dell’A.M.M.A. e di professionisti intervenuti per l’occasione che hanno poi provveduto anche a proporre la compilazione di brevi questionari sugli interessi dei partecipanti. La giornata si è conclusa con la presentazione del libro “Una mattina qualunque” a cura dell’autore, Giovanni Gazzani e un primo incontro di filosofia pratica su il dialogo per la stimolazione cognitiva.

“Vista l’importanza di queste attività, anche per la funzione di socializzazione che ne deriva, e il successo riscontrato, – ha fatto sapere l’assessore Luca Praitano presente all’incontro – l’amministrazione sta già pensando di replicare giornate come questa negli altri centri sociali anziani presenti in città.