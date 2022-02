Giornata Internazionale dell’Epilessia’, illuminata di viola la Fontana Fraterna

Ieri, 14 febbraio, in tutto il mondo è stata celebrata la ‘Giornata Internazionale dell’Epilessia’. Numerose sono state le manifestazioni tese a far conoscere questa malattia per combatterla. Tra le iniziative organizzate, c’è stata quella di illuminare i monumenti più rappresentativi di varie città.

Anche il Comune di Isernia ha fatto illuminare la Fontana Fraterna di viola, che è il colore scelto per simboleggiare il contrasto al pregiudizio che ancora colpisce coloro che soffrono di questa condizione.L’Italia è in prima linea nella lotta all’epilessia, che è la più frequente malattia neurologica. Nell’ospedale “Cardarelli” è attivo il reparto di Neurologia con la Stroke Unit, diretto dal dr. Nicola Iorio, medico che rappresenta una eccellenza della sanità molisana e che opera nel nosocomio campobassano insieme a una equipe di collaboratori di riconosciuta competenza.