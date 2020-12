Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’intervento di Marone

Il mondo convive con la disabilità.

In questo tempo di crisi sociale e di emergenza sanitaria mondiale, l’inclusione diventa una necessità. A partire dal tema di quest’anno “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile” indicato dall’Onu, la promozione della persona deve essere la priorità delle nostre agende e della vita quotidiana di ciascuno di noi. Il rischio dell’isolamento dalla società e delle famiglie che accompagnano e convivono con forme di disabilità visibili e meno visibili, è determinato dalla fragilità assistenziale e da una disattenzione verso le prossimità. Non oggi, ma ieri e domani, vogliamo riflettere e promuovere concretamente il disagio sociale con iniziative, progetti e azioni messe in campo dalla nostra realtà territoriale e politica. Iniziative che nascono dall’ascolto delle persone che non sono solo oggetto di cure, ma soggetto.

Dall’ascolto, la narrazione delle loro storie è il riflesso di situazioni di autentica fragilità nonché il segno di forte speranza. La promozione della persona, dunque, deve essere al centro dell’azione politica-amministrativa, affinché nessuno sia lasciato solo, discriminato e violato nei diritti. La promozione della persona con disabilità, per favorire lo sviluppo umano ed integrale e per sostenere una cultura che si propende verso l’altro, mediante l’adozione di interventi normativi, progettuali e di educazione all’inclusione lavorativa e sociale.

A tal proposito, mi preme evidenziare che, ieri sera, la VIII Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, coordinata dall’Assessorato Regionale del Molise, ha proposto all’unanimità -su richiesta del Collega della Lombardia- l’abrogazione dell’art.108 della legge di Bilancio. Il nuovo regime della legge di bilancio obbligherebbe da gennaio tutte le associazioni di volontariato e terzo settore ad attrezzarsi per gestire la fiscalità, il tutto con aggravio di spese ed adempimenti che in questo momento di emergenza pandemica sarebbe non sostenibile dal mondo no profit, volontariato e terzo settore che opera a sostegno della disabilità.

L’approvazione da parte del Governo di questa proposta di emendamento, ratificata stamattina all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sarebbe un bel risultato che ricade oggi 3 dicembre, giornata mondiale per la disabilità.