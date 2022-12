Giornata internazionale della montagna, proseguono le iniziative a Riccia

Il Comune di Riccia in collaborazione con l’associazione ‘Comunità del Bosco Mazzocca’, con il Gal Molise verso il 2000 e con la Pro Loco prosegue con il programma organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, istituita nel 2002 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Dopo il successo dell’iniziativa di domenica 11 dicembre, dove i numerosi partecipanti hanno potuto assistere all’accensione del “catuozzo” – la carbonaia, partecipare ad un’escursione guidata all’interno del bosco e degustare prodotti e piatti tipici del territorio, giovedì 15 dicembre si replicherà con nuovi eventi.

In mattinata gli studenti avranno l’opportunità di recarsi presso la carbonaia, che sarà visitabile ancora per tutto il suo periodi di attività di circa 10 giorni, approfondendo con una guida AIGAE i temi legati al rispetto della natura e all’uso sostenibile delle risorse forestali.

Nel pomeriggio si terrà un workshop, che vuole rappresentare un momento di confronto per discutere di tematiche concrete in campo agrario e forestale, tra cui le opportunità per gli imprenditori agricoli che arriveranno dalla nuova programmazione del piano di sviluppo rurale (PSR).