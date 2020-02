Giornata Internazionale della Lingua Madre a Venafro

Nella circostanza verrà ricordato il prof Amerigo Iannacone, appassionato esperantista

Importante appuntamento linguistico internazionale a Venafro, esattamente a partire dalle h 16,30 del prossimo 24 febbraio presso l’Oratorio Mons. Galardi della Parrocchia dei Santi Caterina e Simeone nel cuore del centro storico. Vi si terrà infatti la Giornata Internazionale della Lingua Madre (Internacia Tago de la Gepatra Linguo, in lingua esperanto) con particolare riferimento proprio all’Esperanto, la lingua creata per facilitare la comunicazione tra persone di Paesi diversi, che appartiene a chiunque la parli e che funge da ponte fra culture diverse. Dell’esperanto così scriveva Papa Paolo VI : “E’ una lingua per promuovere fratellanza e comprensione tra i vari popoli di diverse lingue”. L’iniziativa venafrana è promossa dal Cif di Venafro, dall’associazione cittadina Venus Verticordia e dall’Esperanto di Lazio, Molise e Campania. Nella circostanza sono previsti interventi in lingue diverse, dialetti compresi, per ribadire l’importanza della comunicazione tra le persone per conoscersi e trasmettere. Dell’appuntamento linguistico venafrano scrive dettagliatamente “Katolika Sento 2020”, il periodico dell’Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI), che nella rubrica dedicata alla poesia riserva spazio alla figura del prof. Amerigo Iannacone di Venafro (1950/2017), appassionato esperantista. Dello Iannacone il periodico riporta tra le altre la poesia “Resurrezione laica” : <E’ il giorno della resurrezione/di Uno che prende su di se/ i nostri peccati/ ma che non ci esime/ dal dovere/di risalire la china/ di liberarci/ dall’egoismo dalla superbia/ dalla malvagità che si occulta in noi/ Non ci esime dal dovere gioioso/ di combattere il buio e risorgere alla luce>.

Tonino Atella