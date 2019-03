Giornata Internazionale della Donna, Maria Grazia La Selva domani al Quirinale

CAMPOBASSO

L’Ufficio di Presidenza della Repubblica, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, celebra domani, al Quirinale, la Giornata Internazionale della Donna. A distanza di un anno dalla proclamazione di Cavaliere della Repubblica per il lavoro svolto nel Molise a sostegno delle donne vittime di violenza, Maria Grazia La Selva torna nuovamente al Quirinale. Il cavaliere La Selva, da qualche mese componente della Commissione di parità e pari opportunità della regione Molise e presidente dell’associazione Liberaluna onlus, da 5 anni, continua ad occuparsi di donne vittime di violenza insieme ad una equipe multidisciplinare. Proseguono anche i progetti di sensibilizzazione nelle scuole molisane con l’obiettivo di ridurre il fenomeno della violenza. «Per il nostro territorio è motivo di grande orgoglio che sia una donna a rappresentare il Molise, il giorno dell’8 marzo, alla presenza della più alta carica dello Stato» le parole di Maria Grazia La Selva. Al rientro da Roma, il Cavaliere sarà ospite, domani pomeriggio, nella Sala Consiliare del Comune di Oratino per partecipare ad un evento organizzato dalla stessa Amministrazione, dal titolo “Non solo mimose”, per sensibilizzare la popolazione all’importante tematica della violenza di genere.