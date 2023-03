Giornata internazionale della donna, Ferrazzano organizza “l’otto sempre”

Con il patrocinio del Comune di Ferrazzano, l’APS LiberaMente organizza in occasione della Giornata internazionale della donna presso palazzo Chiarulli a Ferrazzano, due eventi:

Domenica 5 marzo alle 18 “DONNA E SALUTE”.

Incontro sull’importanza della prevenzione della salute femminile.

Interverranno: la dottoressa Ida Vercillo Martino, responsabile dello studio Ginecologico “Gines” di Campobasso, sul tema della prevenzione dei tumori femminili; la dottoressa Giulia Enrica D’Ambrosio, responsabile dell’ODV AMMA (associazione Molisana malati di Alzheimer), illustrerà il progetto di prevenzione alla salute “Telec@re” attraverso un dialogo filosofico arricchito da letture tematiche.

Mercoledì 8 Marzo alle 18 “DIRITTI DELLA DONNA, nella società, in famiglia e nel mondo del lavoro”. Incontro pubblico con l’intervento del sindacato UR CISAL MOLISE.

Come ben si sa il tema dei diritti della donna è sempre un argomento piuttosto delicato. La condizione delle donne in Italia è cambiata rispetto al passato grazie ad una maggiore partecipazione alla società, anche se con limiti ancora molto evidenti. La lotta per conquistare i diritti è stata lunga e difficile, ma in parte qualcosa è stato raggiunto, anche se delle volte viene dimenticata. L’uguaglianza tra uomo e donna è un diritto fondamentale, riconosciuto dal Trattato di Roma del 1957 e dalla Carta dei diritti fondamentali. Ma nel 2023, in una società che si definisce moderna, questa uguaglianza esiste davvero?