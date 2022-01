Giornata internazionale del Volontariato, conferiti gli encomi agli operatori

In concomitanza della giornata internazionale del volontariato, in data 18 dicembre 2021, nell’Auditorium della maestosa Basilica di Maria S.S. Addolorata di Castelpetroso di Isernia, la presidenza del Consiglio regionale del Molise ha organizzato una cerimonia celebrativa per omaggiare i volontari delle associazioni Protezioni Civili che si sono particolarmente contraddistinti con il loro operato in situazioni e attività emergenziali prestando assistenza alle popolazioni in difficoltà. Per il gruppo volontariato dell’A.N.P.S. di Campobasso è stato conferito un encomio, con relativa medaglia, all’operatore volontario Cristian Cardi per aver prestato alla clemente in ogni situazione di emergenza la propria solidarietà e vicinanza, l’elevato senso civico e la profusa abnegazione, a tutela delle comunità bisognose, come testimone di forza e operatività.

Nella circostanza sono stati conferiti encomi anche a Santella Carmen, presidente O.D.V. e la sua vice, Timperio Maria, i soci, consiglieri e, particolarmente, il presidente dell’associazione nazionale della Polizia di Stato sezione “Carlo Tufilli” di Campobasso, Cavalier Aldo Botticella sono profondamente motivati e orgogliosi di appartenere a questa gloriosa associazione.