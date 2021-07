Giornata internazionale del Merletto, la festa anche ad Isernia

In tutto il mondo, è stata celebrata la ‘Giornata internazionale del merletto’ (International lace day), giunta alla settima edizione. Quest’anno anche la nostra città ha partecipato all’evento con l’associazione “Il merletto d’Isernia l’arte nelle mani”. La manifestazione, che ha avuto il patrocinio del Comune, ha riscosso un indiscutibile successo, giacché sono state decine e decine le ‘pizzigliare’ che – davanti al tombolo e con i fuselli fra le mani – hanno lavorato nei vicoli e nelle piazze del centro storico cittadino, rinnovando l’antichissima tradizione della loro arte.«È stato un evento suggestivo – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio, che non è voluto mancare all’appuntamento –. Molte le merlettaie che si sono adoperate per realizzare e mostrare i loro lavori. Non pochi i fotografi, i videomaker e i giornalisti presenti, a cui si è aggiunto un buon numero di visitatori e turisti.Ringrazio l’associazione ‘Il merletto d’Isernia l’arte nelle mani’ e mi congratulo per la sua meritoria azione di salvaguardia del tombolo isernino, che si aggiunge ad altre iniziative di analoghe associazioni e a quelle intraprese dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del nostro merletto».