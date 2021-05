Giornata Internazionale dei Musei, alunni della Schweitzer in visita al Macte

In occasione della “Giornata Internazionale dei Musei” gli alunni accompagnati dai Docenti, si recheranno, nella giornata di domani, giovedì 20 maggio, presso il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli, la nostra città, una importante occasione per i nostri alunni della Classe Terza A che, a conclusione del ciclo di studi, avra’ il privilegio di poter visitare le sale del Museo il giorno dopo la sua riapertura, sale che ospiteranno la mostra del 62mo Premio Termoli. “L’evento scolastico, inserito nel macro Progetto di Ed. Civica sarà una occasione unica per i nostri ragazzi. Un percorso a piedi, un itinerario nel tempo, un incontro con l’Arte Contemporanea” questo il titolo del nostro ultimo appuntamento. Come Docente di Arte, è mia intenzione inserire nella programmazione progettuale per l’EDUCAZIONE CIVICA nelle Scuole, una visita guidata al Museo Macte, per le Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, per far conoscere alle giovani generazioni il proprio territorio e il Patrimonio Artistico e Culturale in esso, sensibilizzare ed educare alla bellezza i nostri ragazzi. Sono fermamente convinta che riuscire a trasmettere tutto questo ci permetterà di formare degli adulti consapevoli e rispettosi, certa che l’arte e la creatività, ci renderanno liberi e che la Cultura salverà il mondo, citando I grandi. Il nostro Comprensivo, grazie alla sensibilità della nostra Dirigente, Professoressa Marina Crema ed io come Docente di Arte, ci crediamo e ci siamo e chiediamo, come Istituzione Scolastica, di interagire con le bellissime realtà del territorio, per uno scambio di realtà, un grazie va anche alla Direttrice del Museo MACTE, Caterina Riva, che ha favorevolmente accolto la nostra richiesta di visita”.