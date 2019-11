Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, iniziativa all’Iiss di Bojano

BOJANO. Lunedì 25 novembre gli studenti della classe IA, IIIA e IVA dell’ITE hanno dato vita ad una campagna di sensibilizzazione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite con la risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993. La matrice della violenza permane ancora oggi in ogni parte del mondo ed in Italia, come registra il report 2019 della Polizia di Stato, in base al quale ogni 15 minuti si verificano reati di violenza contro il genere femminile. In alcuni luoghi le donne bambine vengono date in spose, in altri vengono private dell’utero per poter lavorare senza l’inconvenienza del ciclo mestruale, in altri vengono violentate trucidate ed uccise con regolarità, in altri ancora sono vittime di violenze domestiche e altre violenze sempre più sofisticate e capaci di demolire la dignità femminile anche senza sfiorare fisicamente il corpo della donna e, talvolta, senza che la vittima ne abbia immediata consapevolezza. Nella Circolare del MIUR si legge “Nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne si intende per “violenza contro le donne” ogni atto di violenza rivolto contro il sesso femminile, che arrechi o sia suscettibile di arrecare pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, nonché la minaccia di eseguire tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria di libertà, tanto nella vita pubblica quanto nella vita privata. Nella Dichiarazione, all’art.4, si chiede agli Stati di adottare tutte le misure appropriate, specialmente nel campo dell’educazione, per modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra azione basata sull’idea dell’inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne. Anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, all’Obiettivo 5 raccomanda di “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”, infatti la parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo equo e sostenibile. Affinché la parità e il contrasto ad ogni forma di violenza siano elementi primari per la realizzazione di una scuola inclusiva, occorre impegnarsi costantemente nella promozione e nella realizzazione di attività finalizzare al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione con l’intento di stimolare le nuove generazioni a una cultura del rispetto reciproco e della comprensione reciproca, valorizzando le singole individualità”. In particolare, gli alunni della classe prima hanno tappezzato le vetrine dei negozi del centro matesino con un manifesto che si richiama alla giornata internazionale. Gli allievi della classe IIIA hanno creato una microantologia, tutta al femminile, contenente riflessioni su tante donne del passato impegnate con intraprendenza, audacia e ardore nel cammino del progresso della nostra civiltà. Invece gli alunni della classe IVA hanno cercato di sensibilizzare i cittadini di Bojano contro il femmincidio e hanno intervistato 120 persone che hanno ascoltato con attenzione i giovani ambasciatori. I discenti hanno presentato la giornata anche esaminando la storia delle sorelle Mirabal Patria, María e Antonia Mirabal assassinate il 25 novembre 1960 a causa della loro dissidenza nei confronti della dittatura di Rafael Leónidas Trujillo nella Repubblica domenicana. Questo percorso, coordinato dalla prof.ssa Italia Martusciello, è stata anticipato in classe attraverso lavori di approfondimento sulla giornata del 25 novembre, sui femminicidi e sul reato di stalking. Il laboratorio di prevenzione e contrasto del fenomeno della discriminazione e della violenza sulle donne si inserisce in un itinerario più vasto di educazione ai diritti umani, che come ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Gramazio, rappresenta il fulcro della scuola e la bussola che dovrebbe ispirare l’operato di ognuno.