Giornata Fai, percorso guidato alla diga del Liscione

Un fine settimana per soffermare lo sguardo sulle bellezze poco conosciute dell’Italia grazie a itinerari tematici e aperture speciali in programma per le “Giornate Fai d’autunno”. Per questo appuntamento la delegazione Fai di Campobasso ha organizzato per oggi, domenica 14 ottobre, in collaborazione con l’Azienda speciale regionale ‘Molise Acque’, un percorso guidato alla diga del Liscione di Guardialfiera. L’invaso, che raccoglie le acque del fiume Biferno, è il maggior serbatoio idrico artificiale del Molise e si estende su una superficie di circa 8 chilometri quadrati.

Fornisce acqua potabile a diversi Comuni del Basso Molise e per l’irrigazione dei campi. Il percorso, con orari programmati 10-13 e 14.30-17, prevede la visita alla parte accessibile della diga e della zona di prelievo dell’acqua che viene convogliata verso l’impianto di potabilizzazione.