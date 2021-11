Giornata Europea per la Giustizia Civile e “La Ventata delle Riforme”, focus all’ex Gil

Si terrà lunedì 8 novembre, a partire dalle ore 15,30 presso la sala ex Gil di Campobasso il corso (IN BASSO LA LOCANDINA CON LA DESCRIZIONE DELL’EVENTO) “La Ventata delle Riforme”, organizzato nell’ambito della Giornata Europea per la Giustizia Civile (l’evento è aperto agli avvocati con un riconoscimento di 3 crediti formativi). A coordinare la giornata il giudice Roberta D’Onofrio, formatore decentrato presso la Corte d’Appello di Campobasso. A seguire gli indirizzi di saluto da parte di: Salvatore Casiello (presidente del Tribunale di Campobasso), Giuseppe De Rubertis (Presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Campobasso), Vincenzo di Giacomo (presidente del Tribunale di Isernia), Michele Russo (presidente del Tribunale di Larino). Il Focus sarà incentrato su 3 tematiche: “Il rito civile ordinario”, “Il Tribunale per le persone, i minori e le famiglie” e “Il diritto nell’emergenza”.

A parlare della “Riforma del rito civile ordinario” sarà il prof. Giuseppe Della Pietra, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Sul “Tribunale per le persone, i minori e le famiglie” a relazionare sarà Annamaria Bernardini de Pace, avvocata in diritto di famiglia e pubblicista.

A parlare del “Diritto nell’emergenza, il diritto nella resilienza”, sarà Franco Mancini, avvocato in diritto tributario e diritto civile.