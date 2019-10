Giornata europea della giustizia civile, c’è anche la Provincia di Campobasso

La Provincia di Campobasso tramite Europe Direct Molise e la Camera civile del Molise, in collaborazione con l’Unione Nazionale delle Camere civili organizzano un seminario dedicato a celebrare la giornata europea della giustizia civile, che ricorre ogni anno il 25 ottobre. La giornata é stata introdotta nel 2003 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea e costituisce una importante occasione di informazione, riflessione e confronto tra operatori della giustizia, cittadini, studenti e professionisti sul tema. La giornata è importante anche per evidenziare quello che le istituzioni europee mettono in campo per migliorare il funzionamento della Giustizia, in vista della creazione dello Spazio Comune di Libertà e Giustizia dove un unico giudice è competente, una unica decisione deve essere eseguita, dove la tutela giuridica offerta in uno stato membro sia equivalente a quella che si riceve negli altri Stati membri. L’art.67 del TFUE tra l’altro cita: «L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile». Molto è stato fatto in termini di finanziamenti, personale giudiziario e sistemi informatici. Ma molto deve essere ancora fatto. L’accesso alla giustizia e il diritto ad un processo equo saranno garantiti solo quando saranno gestiti in un tempo ragionevole. Nel corso dei lavori della giornata i relatori affronteranno tematiche di assoluto interesse per ogni cittadino: partendo dalle novità introdotte dalla tecnologia nel processo civile, si affronterà la questione relativa alle prove nel processo, si parlerà della prospettiva di un processo civile europeo. I tre interventi successivi affronteranno le responsabilità in capo ai singoli quando si trovano alla guiyda di un veicolo, di alcuni istituti del diritto di famiglia. Per chiudere la giustizia civile collegata al mondo delle professioni, dell’impresa e delle agevolazioni pubbliche. L’evento è rivolto agli studenti degli Istituti superiori e a chiunque sia interessato alla tematica. L’ingresso è libero e gratuito.