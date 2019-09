Giornata diocesana del Turismo e del Creato

Festival del Pane l’8 settembre abbazia Faifoli

REDAZIONE

Un Festival del Pane per celebrarela giornata regionale del Turismo e del Creato promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo, del Lavoro, Scuola Toniolo e Caritas. L’iniziativa avrà luogo l’8 settembre– giorno della Natività della Beata Vergine Maria- dalle ore 16:30,presso l’Abbazia di Santa Maria in Faifoli immersa nella natura in agro di Montagano (CB Il Festival del Pane è l’attrattiva e il tema di fondo che renderà la giornata densa di significato come momento di comunione, condivisione e dialogo. Ricco sarà il programma tra riflessioni, dialogo, presentazione di progetti europei incentrato sui temi della biodiversità, green economy, temi ambientali, mondo rurale e paesaggistico La riflessione conclusiva sarà presieduta dall’arcivescovo di Campobasso -Boiano mons. GianCarlo Bregantini. “Il tema di quest’anno rende ancor più significativa l’unione con la giornata del creatoIl Turismo e il Lavoro un futuro migliore per tutti, un tema – afferma il vescovo Bregantini – che richiama l’iniziativa il futuro del lavoro voluta dall’organizzazione internazionale del lavoro che quest’anno celebra il suo centenario. Al centro della celebrazione abbiamo posto la figura di Maria £Fare il Pane con Maria di Nazaret”. Vogliamo in tal modo, dando continuità al nostro messaggio rivolto alla politica, recuperare l’arte del pane nei nostri Borghi. L’arte del Pane – soggiunge il vescovo – è frutto della tutela, della custodia e della valorizzazione delle Biodiversità”.

Dal tema del Pane quale prodotto lavorato di forte simbologia e significato nasce l’attualizzazione delle espressioni e degli insegnamenti che ne derivano perché tutti possano Ringraziare, Fraternizzare, Stupirsi con ilPane. Il pane, dunque, come elemento di condivisione universale, il pane impastato con farine diverse, ma per tutti i Popoli e Nazioni.

L’evento rientra tra le iniziative del programma generale del cartellone “Notti Celesti in terre Celestiniane”presentato a luglio in conferenza stampa e sostenuto dalla Regione Molise nel progetto regionale Turismo è Cultura in collaborazione con altri 30partners

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno la volontà, la passione e la bellezza di voler trascorrere un pomeriggio nella natura, tra condivisione, conoscenza, riflessione e dialogo.