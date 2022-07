Giornata di incendi in Molise, a Jelsi fiamme nel bosco

Giornata di incendi, quella di oggi, mercoledì 20 luglio, in Molise. Roghi attivi a Jelsi, Mirabello e Termoli. Al lavoro in mattinata tutte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso. L’incendio più preoccupante è quello che si è sviluppato a Jelsi, partito da una pressa ed un trattore che hanno preso fuoco e che poi si è esteso al bosco circostante.

Fiamme anche a Mirabello Sannitico, dove la situazione sembrerebbe essere controllo, e a Termoli: anche in questo caso l’incendio è circoscritto grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco.

Roghi che, come accade ogni anno, sono spesso innescati dalla mano dell’uomo, e che poi sono alimentati dal vento e dalle alte temperature di questi giorni. Temperature che, come noto, tenderanno a salire nelle prossime ore e per questo che si raccomanda la massima prudenza perché spesso le fiamme si innescano da semplici mozziconi di sigaretta.