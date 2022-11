Giornata di festa per i molisani a Melbourne con il pranzo di gala annuale

Che i molisani nel mondo siano tantissimi è un dato acclarato come è vero che tanti di questi si siano trapiantati proprio in Australia. Ed il legame con la terra d’origine è fortissimo e spesso le diverse delegazioni tornano in Molise dove vengono accolte con immenso piacere.

Per i molisani all’estero, invece, il senso di appartenenza alla nostra piccola regione diventa un momento di festa, di incontro. Lo scorso 20 novembre si è svolto a Melbourne il pranzo di gala annuale al Whitehorse club del Molise Club Melbourne.

Una giornata di incontro per la grandissima comunità molisana australiana che ha voluto festeggiare orgogliosamente il fatto di essere legati dalla madre patria.