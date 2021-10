Giornata dell’Alimentazione, Coldiretti Molise e Campagna Amica in prima linea

Per garantire cibo locale e genuino

Sabato 16 ottobre si celebrerà la Giornata mondiale dell’alimentazione 2021. Proclamata dalle Nazioni Unite nel 1979 per ricordare l’anniversario della fondazione della FAO, cade per la seconda volta mentre tutti i Paesi del mondo affrontano le ripercussioni della pandemia globale generata dal COVID-19. La pandemia ha messo in luce la fragilità delle nostre società, ma ha anche dimostrato in che modo le persone possono unirsi per un obbiettivo comune.

Quest’anno, infatti, la Giornata Mondiale dell’Alimentazione avrà come slogan “Le nostre azioni sono il nostro futuro”, a sottolineare che c’è bisogno dell’impegno di ognuno per migliorare la produzione, la nutrizione, l’ambiente e la vita di tutti.

In questa Giornata Coldiretti, richiamando il tema della sostenibilità dei sistemi alimentari, sottolinea ancora una volta che gli agricoltori svolgono un ruolo centrale e insostituibile nel garantire la continuità negli approvvigionamenti di cibo dai campi alle tavole.

Ciò è parso tanto più evidente nei lunghi mesi del lock down quando agricoltori e allevatori, uniti dall’hastag coniato da Coldiretti #LACAMPAGNANONSIFERMA, hanno continuato a lavorare per produrre cibo per l’intera collettività. In questo periodo si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà, molte delle quali sostenute da giovani imprenditori agricoli; fra queste spiccano la “spesa sospesa” nei mercati di Campagna Amica, ma anche il servizio di consegna gratuita della spesa a domicilio da pare delle aziende di Coldiretti aderenti a Campagna Amica e operanti nei mercati, ivi compreso quello di Campobasso, che tanta gratitudine hanno ricevuto dai cittadini molisani che ne hanno beneficiato.

Iniziative, queste, che hanno fatto riscoprire al Paese il valore della solidarietà, da sempre insito nella cultura contadina, ma anche rafforzata l’importanza dei cibi locali e della filiera corta, garantita da una miriade di aziende medio-piccole che costituiscono il tessuto produttivo anche della nostra regione: un esempio di biodiversità e sostenibilità che si unisce ad un modello di alimentazione sana ed equilibrata.