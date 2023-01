Giornata della Memoria, studenti di Termoli a lezione con Paweł Śpiewak

In occasione della Giornata della Memoria, il 26 gennaio si è tenuto presso il cinema Sant’Antonio di Termoli un incontro storico-didattico per gli studenti delle scuole secondarie italiane. L’iniziativa è stata organizzata dalla Scuola di Cultura e Lingua Polacca dell’Associazione “Apolonia” di Termoli con il patrocinio dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata di Polonia a Roma. Durante l’evento è stato proiettato il film “Un uomo non è un uomo… è solo un numero”, accompagnato da un concerto di musica ebraica eseguito da Marzena Rogińska (violino) e Marcin Rogalski (pianoforte), sotto la direzione di Jolanta Drużyńska. Nella seconda parte, si e tenuto un’interessante dibattito tra gli studenti dei licei e degli istituti tecnici e comprensivi di Termoli con l’ospite d’onore – prof. Paweł Śpiewak, storico e sociologo ebreo polacco, docente universitario e, dal 2011 al 2020, direttore dell’Istituto storico ebraico di Varsavia.