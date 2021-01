Giornata della Memoria, la replica di Turcio ad “Opera Nomadi”

In replica alla nota del presidente di “Opera Nomadi” (L’ARTICOLO QUI), è giunta la replica del coordinatore del progetto europeo Municipality4Roma.

“Sono davvero dispiaciuto – ha scritto il dottor Sandro Turcio – per la insistente contrarietà espressa dal dott. Converso, Presidente della Associazione su indicata. Ciò nonostante, nessuna lettera formale è giunta all’IRPPS-CNR o alla Commissione Europea in cui Opera Nomadi Nazionale dichiara di voler abbandonare il progetto, a cui non sta affatto partecipando, e quindi i finanziamenti. Purtroppo, in queste condizioni, a tutela del progetto, non mi assumo la responsabilità di eliminare il logo dell’associazione in questione, mentre confido in atti formali di rinuncia da parte del suo presidente.

In secondo luogo, mi vedo costretto dal dott. Converso a dover prendere le distanze, come coordinatore del progetto M4R, dalla sua iniziativa in cui nessun altro partner progettuale è coinvolto.”