Giornata della Memoria: “Il futuro è figlio della costruzione. L’odio distrugge”

I messaggi delle istituzioni e dei rappresentanti politici per ricordare il dramma che non si dovrebbe mai dimenticare

La Giornata della Memoria, per ricordare quello che avvenne. Diritti da non calpestare e pace da perseguire. Nei messaggi delle Istituzioni il ricordo e la consapevolezza di dover costruire una società migliore.

Giorno della Memoria, Toma: ricordare per attualizzare

«La Shoah è una delle pagine più aberranti che la storia ci abbia consegnato, concepita da una dissennata e deplorevole ideologia razzista e antisemita.

Un orrore indicibile – ha affermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma – che ricordiamo nel Giorno della Memoria, innanzitutto perché tali crimini contro l’umanità non abbiano più a ripetersi.

Una ricorrenza che non può limitarsi, però, alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, alla narrazione storica degli accadimenti e alla condanna degli stessi, sebbene anche tali aspetti siano rilevanti per coloro che non hanno vissuto questi fatti, soprattutto per le giovani generazioni, che ne vengono a conoscenza durante il loro percorso scolastico.

Sarebbe estremamente riduttivo circoscrivere la riflessione in un perimetro limitato.In questo giorno, come ammonisce il Capo dello Stato, “non dobbiamo più rivolgere lo sguardo soltanto al passato, perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo”.

Ecco perché non va mai abbassata la guardia, occorre essere sempre vigili, respingere ogni forma di rigurgito malevolo, ribadire l’importanza di principi quali l’educazione alla tolleranza e il rispetto delle diversità: è il significato più autentico e più attuale di questa giornata». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, sul Giorno della Memoria.

L’assessore Barile: “Nessuno può impedire il rispetto dei diritti umani”

“E’ attraverso la memoria che si mantiene vivo uno spaccato di storia che non deve essere dimenticato affinchè determinate circostanze non si ripetano”.

E’ il messaggio dell’assessore alla Cultura del Comune di Termoli Michele Barile in occasione del ricordo delle vittime della Shoah.

Una macchia indelebile che torna periodica e si amplifica il 27 gennaio di ogni anno in occasione della “Giornata della Memoria” istituita nel 2000 per ricordare quel che avvenne.

“Nessuno può impedire il rispetto dei diritti umani – ha continuato l’assessore Barile -, come possibile è nostra intenzione organizzare delle iniziative che riescano a coinvolgere tutte le scuole che fanno già tanto per sottolineare gli innumerevoli errori compiuti con il libero esercizio della forza.

Agli studenti rivolgiamo oggi la nostra massima attenzione in quanto, proprio loro, sono i depositari di quel che gli istituti scolastici riescono ad evidenziare organizzando eventi che, in qualche modo, portano a riflettere e a ricordare tutte le vittime dell’olocausto.

Quel che resta dei campi di concentramento dimostra in modo inconfutabile la crudeltà nazista dettata dalla rabbia del pregiudizio. Qualcuno sostiene che l’olocausto è stato il fallimento dell’umanità, per questo tutti insieme dobbiamo prodigarci per diffondere una nuova mentalità basata sul rispetto reciproco”.

Il Circolo del Pd: “Abbiamo il dovere di insegnare ai nostri figli che siamo tutti uguali”

“A pochi giorni dal celebrare la giornata della memoria, un bambino viene preso a calci e sputi da due ragazzine di 15 anni. Vengono inoltre pronunciate parole crudeli:” Ti mettiamo nel forno”.

Sprazzi nazisti e violenti, dopo 77 anni l’Italia non riesce ancora ad essere una nazione unita, libera dal pregiudizio e dall’istinto di superiorità dell’ego – afferma Nicoletta Emola Bartollino, Componente Direzione Circolo PD Termoli “Nilde Iotti”, Delegata Conferenza Donne Democratiche Molise”.

“Cito una frase di Elisa Springer: “Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano: è l’unico modo per sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità”.

Sembra che la luce sia ancora troppo piccola per illuminare i nostri giovani che inciampano in brutture come queste.

Mi chiedo: “Cosa c’è che non va? Cosa ci porta a soffermarci ancora sulla cultura dell’odio?”

E soprattutto cosa spinge due ragazzine, in tenera età, due adolescenti a pronunciare parole e gesti così forti, crudeli e spietati?

Queste domande ce le dobbiamo porre tutti noi italiani.

I bambini, i ragazzi sono lo specchio della famiglia, imitano e imparano dai loro cari, ripetono parole sentite nel loro ambiente familiare.

Queste mie parole non vogliono avere affatto un tono accusatorio, ma un “grido” di riflessione.

Abbiamo il dovere morale ed etico di insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai nostri studenti che siamo tutti uguali. Non esistono razze superiori, non esistono bianchi o neri, non esistono gli stranieri, non esistono disabili e normali, non esistono belli e brutti e neanche grassi e magri, esistono le persone alle quali non bisogna mai rubare la dignità.

Dobbiamo riflettere sul ruolo della famiglia, educare alla cultura dell’amore e non dobbiamo permettere che i nostri ragazzi, la speranza del domani, il nostro futuro, cadano nel circuito dell’odio.

Il futuro è figlio della costruzione, l'odio distrugge!".