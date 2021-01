Giornata della Memoria, i pensieri delle istituzioni molisane

Diversi gli interventi nell’ambito della Giornata della Memoria che riportiamo di seguito.

IL COMUNICATO DELL’UNIMOL – Il progetto di Memoriale, che ha per referente scientifico il prof. Matteo Luigi Napolitano, è risultato vincitore di un finanziamento regionale nell’ambito del bando “Molise è Cultura 2020”. Capofila del progetto è l’Università; a condividere l’impegno alla sua realizzazione sono la Comunità Ebraica di Roma e i Comuni di Rocchetta a Volturno e di Scapoli. Il progetto di Memoriale parte dall’idea che anche il Molise conserva tracce delle sofferenze, delle violenze, delle privazioni e delle discriminazioni di cui il nazifascismo si è reso responsabile nei confronti di tante vittime innocenti. L’idea di realizzare un sito molisano per la Memoria dell’Internamento, della Deportazione e della Shoah s’inquadra peraltro in una lunga tradizione che ha visto l’Ateneo molisano protagonista della Rete Universitaria per il Giorno della Memoria: alimentando varie interazioni nel territorio con le Istituzioni e con la cittadinanza; e promuovendo momenti d’incontro, conferenze, dibattiti e lezioni itineranti (si pensi al “Treno della Memoria” organizzato insieme alla Regione Molise e a Ferrovie dello Stato). Il progetto di Memoriale si propone, in particolare, di creare un luogo armonicamente incastonato nel tessuto urbano; un luogo che sia, al contempo, “Memoria” e “Memoriale”: ossia luogo in grado di ravvivare ricordi ed eventi; ma anche luogo che divenga un “presente costante”, perenne insegnamento alle future generazioni. E annunciarlo in occasione della Giorno della Memoria evidenzia proprio quella “forza propulsiva civile” che UniMol si propone di favorire. Il Giorno della Memoria non può che legarsi al forte impegno di educare le giovani generazioni al ricordo della Shoah e degli orrori delle varie forme di razzismo in ogni suo travestimento. Ed è per questo che, proprio oggi, UniMol ha inteso fornire il suo ulteriore contributo attraverso la realizzazione di un video. E’ doveroso ricordare, importante conoscere, essenziale tramandare. Guardando però al futuro.

IL RICORDO DEL COMUNE DI ISERNIA – Il 27 gennaio 1945, i soldati dell’esercito russo abbatterono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz e si trovarono davanti a migliaia di prigionieri denutriti e malati, ormai allo stremo, abbandonati al loro destino dai nazisti in fuga.Videro un orribile scenario di supplizio e dolore, di persecuzioni e uccisioni di massa. All’interno di quel campo spettrale e sconfinato, delimitato da reticolati elettrificati, era stata usata la più terribile e gigantesca macchina di morte concepita nella storia dell’uomo.Nel 2000, in ricordo della liberazione di Auschwitz, il Parlamento italiano ha istituito, per il 27 gennaio, il «Giorno della Memoria», una ricorrenza dedicata alla Shoah, ma anche ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, nonché, in senso più ampio, a tutte le etnie e a tutti i gruppi sociali che hanno dovuto subire il razzismo, la fanatica intolleranza, la discriminazione xenofoba.Avere “memoria” e “ricordare” l’olocausto degli ebrei e qualsiasi altro genocidio è quanto mai necessario. Serve ad impedire che possano nuovamente accadere simili tragedie umane; serve a edificare nelle coscienze un inespugnabile baluardo della pace e della fratellanza fra i popoli.

IL MESSAGGIO DELL’ASSESSORE TERMOLESE MICHELE BARILE – “Quest’anno ci sarebbe piaciuto organizzare diverse iniziative per ricordare la Shoah – ha commentato l’assessore alla Cultura Michele Barile – ma purtroppo non è ancora possibile a causa della pandemia. Il messaggio verso le nuove generazioni deve però rimanere inalterato in quanto è proprio dal ricordo e dalla conoscenza dei fatti che si può costruire un nuovo futuro basato sulla solidarietà e che aumenti la sensibilizzazione rispetto a queste tematiche. Lo sterminio degli ebrei è una delle pagine più nere che siano mai state scritte. L’amministrazione comunale di Termoli e l’assessorato alla Cultura saranno sempre sensibili rispetto a queste problematiche che nulla hanno a che fare con l’idea di società che si sta cercando di costruire. Agli studenti delle scuole voglio ricordare che la Shoah ha segnato la negazione di ogni diritto umano nei confronti di soggetti più deboli che nulla hanno potuto per potersi sottrarre a quello sterminio di massa che ancor oggi ricordiamo come una macchia indelebile che non potrà mai essere cancellata”.