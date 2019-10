Giornata della Memoria, a San Giuliano il vice ministro Anna Ascani

La rappresentante del dicastero all’Istruzione parteciperà alla cerimonia commemorativa al cimitero per i 27 bimbi e la maestra

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Domani, giovedì 31 ottobre 2019, la Vice Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anna Ascani, sarà in Molise per prendere parte alla Cerimonia commemorativa delle vittime del crollo della Scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia, avvenuto il 31 ottobre 2002 a

causa del terremoto che colpì la provincia di Campobasso. In quell’occasione persero la vita 27 bambini e un’insegnante. La Vice Ministra arriverà alle 10.30 al Cimitero di San Giuliano di Puglia per partecipare alla Cerimonia e si tratterrà lì fino alle 11.32: in coincidenza, infatti, dell’orario in cui avvenne il crollo la “campana degli Angeli” rintoccherà 27 volte, un rintocco per ogni alunno venuto a mancare. A seguire Ascani si muoverà insieme al corteo fino al “Parco della memoria”, dove è previsto un momento di riflessione e di silenzio e la deposizione di una corona di fiori per le vittime.