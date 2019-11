Giornata della Gentilezza in ospedale. Studenti donano un sorriso ai malati (IL VIDEO)

Musica, messaggi e forti emozioni per gli alunni del Cuoco -Manuppella e i volontari dell’Avo che hanno incontrato i pazienti del “Veneziale”

ISERNIA. L’idea è nata in Giappone ma dal 1998 si festeggia in tutto il mondo. Si celebra oggi, 13 novembre, la Giornata della Gentilezza. Un gesto di cortesia, un sorriso, una parola rassicurante: sono infiniti i modi per essere gentili nei confronti del prossimo. In una società in cui la competizione, l’aggressività e l’individualismo sono i fattori sociali che meglio incarnano la necessità di voler primeggiare, la gentilezza diventa un nuovo paradigma per distinguersi dalla massa e per migliorare la vita quotidiana di chi riceve tale gesto ma anche di chi lo compie. La ricorrenza a Isernia è stata celebrata dall’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, in collaborazione con docenti e studenti dell’Istituto Tecnico-Manuppella. I giovani alunni, insieme a professori e volontari stamane si sono dati appuntamento presso l’ospedale “F. Veneziale” di Isernia. Le allieve e gli allievi, entusiasti di contribuire a umanizzare l’ambiente ospedaliero, hanno lavorato molto per preparare pannelli da esporre sul tema della gentilezza e per realizzare dei doni che sono stati consegnati a utenti e pazienti.

Insieme ai volontari AVO, i ragazzi hanno distribuito il materiale realizzato e, muniti di chitarra, hanno portato qualche dolce nota nelle corsie del presidio sanitario. Molto emozionante l’incontro con i bambini del reparto di pediatria e con alcune malate oncologiche alle quali i giovani studenti sono riusciti a strappare qualche sorriso.

Nel video le testimonianze di un giovane utente dell’ospedale, di due malate oncologiche e l’intervista alla professoressa Mariarosaria Calabritto che ha coordinato l’iniziativa