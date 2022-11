Giornata della Gentilezza, doni da 200 studenti al Sae112

Con il dono di giocattoli e indumenti all’organizzazione di volontariato Sae 112 (sistema assistenziale europeo) di Termoli, i 200 studenti dell’Istituto comprensivo “Schweitzer” festeggiano la “Giornata della Gentilezza” che ricorre il 13 novembre stando a quanto si legge su Ansa Molise.

“Educare i giovanissimi alla cordialità, alla cortesia è oggi importante” il messaggio lanciato dalla preside della “Schweitzer” Marina Crema nel corso della manifestazione che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, dei Vigili del fuoco e dei volontari del Sae 112.

L’iniziativa rientra in un ampio progetto curato dalla docente Carla di Pardo. La manifestazione si è aperta con la presentazione del cartellone di eventi “Sull’onda del mare…Siamo tutti sulla stessa barca” che vedrà i ragazzi impegnati in attività legate alla festa degli alberi, a letture, alle giornate mondiali della sicurezza in rete, della poesia, dell’acqua, dell’arte, dei musei. I ragazzi realizzeranno anche murales per omaggiare Benito Jacovitti nel centenario della nascita a Termoli. “La Giornata della gentilezza è per sottolineare l’importanza del dono e della carità. La gentilezza, quindi, non solo come affetto e garbo, ma diventa un gesto concreto di altruismo – dichiara la dirigente – I nostri ragazzi partecipano donando qualcosa per loro importante. I temi della solidarietà saranno trattati nel corso dell’anno dai docenti perchè vogliamo creare cittadini consapevoli, che sappiano il valore dell’altruismo e del saper donare anche il proprio tempo. I ragazzi sono entusiasti di questa iniziativa. E’ un giorno di festa per la scuola oltre che una giornata di educazione civica”. Gli studenti sono stati accompagnati nella visita della sede dell’associazione dai docenti Simona Fiorelli, Gemma Piscicelli, Barbara Maracino, Simona Fanaro, Enrica Palmarini, Raffaela Mastantuoni, Giancarlo Moscufo, Chiara Piccirilli, Cinzia Di Geronomo, Giovanna Berchicci, Giuseppina Gallina, Angela Cordisco, Maria Britannico, Domenico Petrucci, Valentina Limongi, Luciana Trivisano, Fabiana Macolino. (foto in alto e in home page Ansa Molise)