Giornata della donna e forze dell’ordine: omaggio a tutte le operatrici sanitarie del Cardarelli (FOTO E VIDEO)

“Noi donne in divisa siamo qui oggi per rendere omaggio a medici, infermieri e personale sanitario femminile per rimarcare che siamo impegnate tutte su fronti diversi ma l’obiettivo è unico, andare avanti tutte insieme e arrivare alla fine del tunnel”. Così la

Dottoressa Maria Pia Sabelli, della Polizia di Stato, in occasione del momento di saluto rivolto alle operatrici sanitarie dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. La breve cerimonia si è svolta sul piazzale antistante il nosocomio del capoluogo. Dinanzi all’ospedale sono arrivate le vetture di tutte le forze dell’ordine, rigorosamente con personale femminile, che hanno “omaggiato” le operatrici sanitarie in occasione della Giornata delle Donne. La manifestazione, su iniziativa della Questura di Campobasso, ha visto dunque la presenza di pattuglie composte da personale femminile della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Campobasso, alla presenza dei rispettivi Comandanti e del Vicario del Prefetto dr. Pierpaolo Pigliacelli.

