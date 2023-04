Giornata della donazione, Gravina: un gesto importante e una scelta naturale

Anche la città di Campobasso ha aderito alla campagna social che vede come protagonisti i sindaci degli oltre 8000 Comuni italiani per la promozione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta d’identità

Anche la città di Campobasso, attraverso il suo sindaco, Roberto Gravina, ha aderito alla campagna social che vede come protagonisti i sindaci degli oltre 8000 Comuni italiani per la promozione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta d’identità, in vista della XXVI Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, che si celebra domenica 16 aprile.

“La possibilità di scelta è quello che rende la città uno spazio di opportunità per i suoi cittadini. Le scelte che riflettono il senso civico a volte sono scelte naturali e comportano azioni semplici, come quella di dire il proprio “Sì” alla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta di identità. – ha detto il sindaco Gravina – Campobasso è #cittàdelSì perché donare è un gesto importante, un’azione semplice: donare è una scelta naturale.”

La collaborazione tra Anci, Ministero della salute e Cnt consente di porre al centro della campagna la promozione della principale modalità con cui i cittadini maggiorenni esprimono il proprio volere sulla donazione.

#UnSìInComune è il messaggio proposto ai cittadini per invitarli a dare il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d’identità, ma ricordando anche che è possibile dire di sì subito online con la Spid attraverso l’Aido, l’Associazione italiana donatori organi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sceglididonare.it.