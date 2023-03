Giornata della “Consapevolezza dell’Autismo”, chiusa la settimana di attività per l’inclusione all’Infanzia “F. Jovine”

In occasione della 11esima giornata mondiale della “Consapevolezza dell’Autismo”, la scuola dell’Infanzia “F. Jovine” di Campobasso ha organizzato una attività che vede tutto il personale della Scuola e i suoi bambini coinvolti.

«La nostra scuola – si legge in una nota – così come tutto l’Istituto Comprensivo Jovine, sono sempre attenti a questo genere di iniziative per la sua mission sull’inclusività in generale e per i bambini diversamente abili in particolare.

L’autismo, o meglio denominato “disturbi dello spettro autistico”, è un disturbo del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale,interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi: 78 milioni di persone nel mondo vivono nello spettro.

La scuola dell’Infanzia Jovine ha voluto, dopo diverse attività ed iniziative adeguate all’età dei suoi bambini svolte durante tutta la settimana, concludere con una foto di gruppo nel suo splendido giardino adeguatamente addobbato per l’occasione con tutti i bambini, le Docenti e il suo Dirigente Scolastico vestiti di blu e con in mano una girandola,simbolo di ciclicità che sfrutta gli elementi natura li per il suo movimento e, inoltre,simbolo di Pace di cui tutti abbiamo tanto bisogno».