Giornata del rifugiato, in piazza Bisceglie la suggestiva installazione della Diocesi

L’emergenza Covid non ferma le iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2020. Se, a differenza degli anni passati, non si possono prevedere manifestazioni di piazza, non viene allo stesso tempo meno l’esigenza di sensibilizzare la comunità sul tema dell’immigrazione e sulle tante storie di vita di quanti abbandonano la propria terra perché vittime di guerre ingiuste o di discriminazione religiosa, politica o di genere. Dal pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno, la facciata dell’Istituto Gesù e Maria, in piazza Bisceglie a Termoli, si è trasformata in una sede di un’innovativa installazione i cui protagonisti sono i volti dei rifugiati accolti dal progetto e le coperte termiche in cui essi vengono avvolti stremati durante gli sbarchi. Esse sono il simbolo della campagna nazionale “Io Accolgo” che ha come obiettivo quello di dare voce ai tanti cittadini che condividono il valore dell’accoglienza promuovendo il protagonismo dei migranti e ribadendo il proprio dissenso rispetto alla politica dei “porti chiusi”. Proprio il porto, come luogo di sbarco, ma anche come luogo di scambio culturale, porta con sé l’immagine simbolo della barca, della carretta del mare su cui troppi uomini, donne e bambini mettono a rischio la propria vita per arrivare sulle coste europee in cerca di un futuro migliore.

IN ALTO L’INTERVISTA LUCA SCATENA, COORDINATORE PROGETTO SIPROIMI RIFUGIO SICURO TERMOLI