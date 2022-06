“Giornata del pane e dei prodotti da forno”, domani via al contest fotografico “Infornamolise”

L’iniziativa è stata ideata dalla presidenza del Consiglio regionale del Molise e sarà presentata a Gildone in occasione di un convegno a tema alle 17 nella sala parrocchiale

Domani 10 giugno, alle ore 9, prende il via il Contest fotografico “Infornamolise”e terminerà il prossimo 27 luglio alle ore 12. Contest fotografico ideato dalla Presidenza del Consiglio regionale del Molise in occasione della Prima edizione della “Giornata del pane e dei prodotti da forno”, come previsto dall’art. 13 L.R. n.7 del 8 giugno 2020.

La “Giornata del pane e dei prodotti da forno” si svolgerà in concomitanza di due importanti appuntamenti: la “Festa di Sant’Antonio” il 10-12 giugno a Gildone (CB) e la “Festa del Grano” il 25 e 26 luglio 2022 a Jelsi (CB). Entrambe tradizioni molisane che, oltre a coniugare storia, cultura, territorio e fede, senso identitario e di appartenenza delle comunità locali, omaggiano: uno, il pane come il re della tavola, alimento insostituibile, ricco di significati e di vissuti nei millenni come simbolo di vita, forza, condivisione, compagno di viaggio di ogni camminatore; l’altro, l’elemento primario ed insostituibile che dà vita al pane ed ogni prodotto da forno, il grano. Pane, prodotti da forno e grano che fanno scoprire e promuovono le singolari peculiarità di ogni panificatore della nostra regione, ognuno caratterizzato da una propria storia, una propria tradizione, esperienza, tipicità.

In tale contesto, domani 10 giugno, alle ore 17, presso la Sala Parrocchiale di Gildone, si terrà il convegno tematico dal titolo “L’amore per il pane: tra storia e tradizioni” in cui, ad ampio raggio e sotto diverse

sfaccettature e testimonianze, ci si confronterà sull’arte nobile bianca dei fornai, delle tradizioni legate al

pane e alla sua gente, sulla promozione e scoperta del patrimonio naturale, culturale, identitario della nostra regione, il tutto nello splendido e suggestivo scenario della tradizione secolare in devozione al Santo di Padova, accuratamente e gelosamente, custodita dalla comunità gildonese.

Inoltre, per l’occasione, la Presidenza del Consiglio ha realizzato il Contest fotografico “Infornamolise” che mira a: dare la massima visibilità ed omaggiare l’antica e nobile arte del pane e dei prodotti da forno locali,m gelosamente e preziosamente custodita nelle sapienti e laboriose mani dei panificatori molisani presenti sul territorio regionale; Coinvolgere tutti i cittadini, in maniera capillare sull’intero territorio molisano, attraverso l’utilizzo del canale social Facebook, in un unico grande Borgo molisano del pane e dei prodotti da forno, così da poter essere vissuto da 10 giugno al 27 luglio 2022, non solo da coloro che parteciperanno agli eventi in programma, ma da tutti quelli che, recandosi presso attività di forni molisani, diventeranno protagonisti nel promuovere e far conoscere le attività locali che quotidianamente allietano il nostro palato con il pane ed i prodotti da forno.

La partecipazione è aperta a tutti e per partecipare è necessario iscriversi al Gruppo Fb Contest fotografico “Infornamolise” dedicato all’iniziativa e denominato gestito dal Consiglio Regionale del

Molise. Per le modalità di partecipazione e votazione è consultabile il Disciplinare sul sito istituzionale del

Consiglio regionale del Molise www. consiglio.regione.molise.it.

Si potranno postare, all’interno del gruppo dedicato, al massimo n.3 scatti fotografici appartenenti ad ogni singolo utente Fb. Gli scatti dovranno essere pubblicati sul Gruppo Fb Contest fotografico “Infornamolise” a partire dalle ore 9 del giorno 10 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 luglio 2022. Le votazioni termineranno perentoriamente il giorno 29 luglio 2022 alle ore 12.

“La Presidenza del Consiglio – ha dichiarato il presidente Micone- vuole, con le diverse iniziative dedicate alla Prima edizione della “Giornata del Pane e dei prodotti da forno”, far vivere a tutti i fornai presenti sul

territorio regionale ed a tutti i cittadini, coralmente ed attivamente, ogni singolare aspetto e particolare

momento dedicato al pane ed ai prodotti da forno tipici molisani, come un grande Borgo molisano del pane e dei prodotti da forno. Il contest fotografico “Infornamolise”, attraverso la condivisione social di scatti tematici relativi agli eventi in programma ed a scene quotidiane vissute presso i forni molisani, rende ogni molisano, a modo suo, protagonista ed ambasciatore indiscusso del proprio territorio e del patrimonio identitario della nostra regione”.