Gioved’, 11 febbraio, nella Giornata Mondiale del Malato, il Quotidiano del Molise trasmetterà in diretta Facebook, dalle ore 18, la celebrazione della Messa dalla chiesa di San Pietro a Campobasso. Una produzione Quotidiano del Molise nata per essere al fianco, in questa giornata, di tutte le persone che soffrono.