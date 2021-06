Giornata del donatore, iniziativa benefica della Questura: madrina dell’evento la ricercatrice Francesca Colavita

Nella mattinata di lunedì 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue, in Piazza Municipio a Campobasso, si svolgerà un’iniziativa di carattere benefico organizzata dal Questura di Campobasso in collaborazione con l’Associazione DONATORINATI – Associazione donatori e volontari personale Polizia di Stato. All’iniziativa, finalizzata a sensibilizzare ed informare la cittadinanza sul tema della donazione di sangue sarà presente oltre al Questore CONTICCHIO, una rappresentanza di personale della Polizia di Stato nonché personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Municipale di Campobasso e dell’Associazione FIDAPA, che hanno aderito all’iniziativa in parola ed effettueranno la propria donazione di sangue grazie ad un’autoemoteca che sarà utilizzata sul posto. Madrina dell’evento sarà la dottoressa Francesca COLAVITA, ricercatrice presso l’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, alla quale alle ore 08.45 il Questore di Campobasso consegnerà un attestato di compiacimento, anche per la sensibilità dimostrata nei riguardi della Polizia di Stato.