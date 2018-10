Giornata del camminare 2018, grande successo per l’escursione alla scoperta di Campobasso

CAMPOBASSO

Grande successo per la “Giornata del camminare 2018” alla scoperta della storia della nostra città. Questo pomeriggio, infatti, sono stati in tantissimi a prendere parte al percorso guidato lungo vie e viuzze della “Campi Bassi” in questa domenica d’autunno dove il sole sembra voler ancora resistere al brutto tempo.

Un fiume di interessati e turisti per caso si sono radunati in Piazza Savoia, alle 16,30 circa, per introdursi nel cuore del capoluogo accompagnati guidati dall’archeologo Walter Santoro, uno dei curatori dell’opera omnia sulla storia di Campobasso di Vincenzo Eduardo Gasdía.

Dalle mura di età sannitica al riscatto al demanio del 1732, tre ore di passeggiata tra salite e scalinate aperta a tutti. Un viaggio, senza pagare il biglietto, nella storia del capoluogo dal quale i partecipanti sono tornati stanchi ma sicuramente arricchiti. E chissà che conoscendo qualcosa in più del luogo in cui vivono i campobassani imparino anche ad averne un maggiore rispetto.