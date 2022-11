Giornata dei diritti dell’infanzia, Facciolla: «In Molise troppe diseguaglianze che impattano negativamente sui ragazzi»

«Il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Quest’anno l’UNICEF Italia – ha scritto in una nota il segretario del Pd Molise Vittorino Facciolla – ha deciso di dedicare questa giornata ad un tema importante: la salute mentale e il benessere psicosociale.

Si tratta di una priorità per i diritti di bambini e adolescenti che vivono ancora sulla loro pelle gli effetti della pandemia e che possono riuscire a contrastarli con lo sviluppo di capacità di pensare, provare sensazioni, imparare, lavorare e instaurare relazioni profonde e significative.

Nel mese di febbraio in occasione della proposta al Consiglio regionale di Istituire il servizio di psicologia di base ho posto l’accento proprio su come la tutela della salute mentale dei nostri ragazzi fosse prioritaria e non rimandabile. Priorità rimarcata anche nell’ultima edizione dell’Atlante dell’Infanzia 2022 di Save The Children dal titolo emblematico “Tu come stai?”.

I dati dell’Atlante devono farci riflettere sulla necessità di mettere la salute dei bambini al centro di tutte le scelte politiche, partendo dalla tutela della salute mentale, costruendo servizi di medicina del territorio, passando per il potenziamento di asili e nidi e accesso alle mense scolastiche, che vedono la nostra regione troppo distante dalla media nazionale.

Bisogna integrare mondo della scuola e sociale per potenziare l’assistenza al sostegno educativo per gli alunni con disabilità; lavorare su politiche dello sport e del movimento per allontanarci dal dato del 28,3% dei minori tra 3 e 17 anni che non pratica mai sport in Molise.

In Molise esistono ancora troppe disuguaglianze che impattano negativamente sulla salute dei nostri ragazzi, bisogna che tutte le Istituzioni facciano rete per garantire il benessere delle prossime generazioni.»