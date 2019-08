Giornata dei Balneari, il Molise risponde presente

La giornata dei balneari è nata lo scorso anno e vuole promuovere e far conoscere i servizi ed i compiti svolti dai balneari oltre a quello che tutti conosciamo. Quest’anno la manifestazione si è svolta anche a Termoli, presso il lido La Lampara sul Lungomare Nord. «Noi svolgiamo un servizio di tutela e salvaguardia delle coste e delle spiagge – ha affermato Domenico Venditti, titolare dello stabilimento balneare – pulendo le stesse, facendo da sentinelle avvisando le autorità competenti per problemi che si verificano quotidianamente, e soprattutto noi svolgiamo il servizio di salvaguardia della vita umana in mare, compito che in altri stati lo fanno le autorità statali. Oltre a promuovere il territorio vendendo nelle nostre attività prodotti enogastronomici della zona».