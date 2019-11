Giornata degli alberi, Meffe consegna 18 esemplari al Comune di Torella

TORELLA DEL SANNIO. Sono ben diciotto gli alberi consegnati da Gianni Meffe, presidente dell’associazione culturale “Monongah”, al Comune di Torella del Sannio in occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra domani, 21 novembre, come ogni anno. Tra i diciotto alberi anche un olmo di oltre due metri che, secondo Meffe, potrebbe essere ricollocato momentaneamente in piazza Regina Margherita, all’interno di un vaso da decorare in collaborazione con gli studenti. Meffe utilizza la parola “momentaneamente” perché l’idea dell’associazione è quella di sostituire l’olmo attuale, ormai dichiarato morto, con uno di quelli raccolti alla sua base e che il progetto “ColtiviAMO Cultura – L’Albero dei Ricordi”, proposto dall’associazione Monongah all’Istituto Comprensivo “G. Barone”, vuole affidare alla cura degli studenti delle scuole torellesi, al fine di creare una sorta di passaggi generazionale finalizzato alla messa in sicurezza della memoria storica di Torella.

«Abbiamo chiesto al Comune di organizzare un evento congiunto, insieme all’Istituto Scolastico “G.Barone” e al parroco don Clemente, per mettere a dimora nelle varie aree del Paese gli alberi che abbiamo donato. Un’iniziativa – ha concluso Meffe – conclude Meffe, che verrà effettuata seguendo le indicazioni fornite da un agronomo, al fine di evitare errori nella scelta del luogo, dei tempi e delle modalità di messa a dimora».