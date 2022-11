Giornata contro la violenza sulle donne, successo per le iniziative della Questura di Isernia

Grande successo questa mattina, venerdì 25 novembre, per le iniziative promosse dalla Questura di Isernia in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il personale della Questura ha accolto, in Piazza Celestino V a Isernia, numerosi cittadini che hanno mostrato interesse verso la tematica. A loro è stato illustrato l’impegno della Polizia di Stato nel campo della lotta alla violenza di genere, nel convincimento che la battaglia contro questo esecrabile comportamento cominci dalla prevenzione e dall’informazione.

La Polizia di Stato riserva da sempre una grande attenzione ad ogni aspetto della problematica, sia a tutela della vittima del reato, sia dell’autore.

La mattinata si è conclusa con un flash mob realizzato dalle allieve della scuola di ballo “Time to dance” che, sulle note di “Respect”, hanno voluto rappresentare, attraverso la danza, il valore della libertà, offrendo ai presenti un messaggio di legalità e di rispetto della persona.

Il coinvolgimento del pubblico, attraverso la musica, è stato vivamente apprezzato dai presenti, nell’entusiasmo generale. Un piccolo segnale che ha colpito nel segno.

La giornata prosegue, nell’ottica del più ampio coinvolgimento possibile, presso la palestra “Curves”, che ha deciso di dedicare alla ricorrenza un open day per affermare il valore dello sport come benessere e conoscenza del proprio corpo.