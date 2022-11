Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative della Questura di Campobasso

Nella giornata di domani 25 novembre, in occasione della giornata Internazionale della eliminazione della Violenza contro le Donne, a Campobasso, in Piazza Municipio, a partire dalle ore 09.00, questo Ufficio curerà la distribuzione degli opuscoli realizzati nell’ambito della campagna permanente “Questo non è Amore” a cura della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Nell’occasione in Piazza Municipio per tutta la mattinata di domani stazionerà un Camper con i colori di Istituto al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere ed in particolare sul tema della lotta della violenza contro le donne.

La distribuzione del materiale informativo verrà effettuata contemporaneamente da personale della Divisione Polizia Anticrimine presso gli Istituti Scolastici del capoluogo nonché dal personale dell’U.P.G.S.P. presso le farmacie cittadine.

Inoltre, nella serata del 24 novembre e fino alla mattina del 26 novembre prossimo, la facciata di questa Questura sarà illuminata simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, in adesione all’iniziativa “Orange the World” promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, impegnato nella lotta verso ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.