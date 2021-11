Giornata contro la violenza sulle donne, il video della Croce Rossa

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comitato di Isernia della Croce Rossa di Isernia ha inteso promuovere una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno la cui causa principale è da ricercare nel retroterra culturale e sociale. Motivo per cui i Volontari della CRI Isernia hanno realizzato un video trasmesso attraverso diversi canali (tv, web e social network) al fine di far comprendere alle vittime che il mondo delle istituzioni e delle associazioni sono degli alleati validi per uscire da quel vortice di silenzio che troppo spesso le attanaglia e, al contempo, spiegare agli uomini che la violenza, da quella fisica a quella psicologica passando per quella economica, non è sintomo di virilità bensì di debolezza e immaturità.