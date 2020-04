Giornata Autismo, una luce blu al comando dei Vigili del Fuoco

ISERNIA. Anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia ha aderito alle iniziative intraprese nella giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo. Per tutta la notte una luce blu, il colore che rappresenta l’autismo, ha illuminato una stanza della caserma di piazzale Angelo Guglielmi.

Nel pieno di una emergenza sanitaria, la piccola luce blu testimonia la vicinanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di lavorare per la sicurezza ed il soccorso delle persone con “esigenze speciali”.

Con tale iniziativa i Vigili del Fuoco vogliono testimoniare e confermare l’impegno del Corpo Nazionale ad essere in prima linea sui temi della sicurezza delle persone disabili, anche con l’obiettivo di contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica su questi temi.