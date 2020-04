Giornalisti, la Casagit ha attivato la copertura Covid-19

Per gli iscritti che dovessero ammalarsi: retroattiva dal 1° marzo e valida sino al 31 dicembre 2020

La Mutua Nazionale Casagit Salute attiva la Copertura Covid-19. Per la Mutua Nazionale Casagit Salute, evoluzione della Cassa di Assistenza sanitaria dei Giornalisti italiani, l’emergenza Covid-19 è una sfida che impone di rilanciare la vicinanza alla nostra popolazione di assistite e assistite. Per iscritte e iscritti che dovessero vivere l’esperienza di ammalarsi a seguito di un contagio con il nuovo Coronavirus il Cda di Casagit Salute ha approvato all’unanimità una specifica copertura che si aggiunge a quelle tradizionali e senza richiesta di alcun contributo aggiuntivo. Dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2020, quindi anche retroattivamente, è attiva la Copertura Covid-19. Prevede un sostegno economico di 50 euro al giorno, fino a un massimo di 30 giorni, a seguito di un ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento della malattia. Entro lo stesso limite di giorni l’indennità verrà corrisposta anche quando, secondo le prescrizioni mediche e dopo il ricovero, si rendesse necessaria una convalescenza o un periodo di isolamento domiciliare. La Copertura Covid-19 vale per tutti, compresi i famigliari e quanti abbiano aderito ai diversi profili di Casagit Salute. «Queste garanzie – per il presidente di Casagit Salute Daniele Cerrato – vogliono offrire un sostegno economico per il danno biologico e per i disagi conseguenti allo stato di malattia senza dover presentare altre documentazioni se non quelle ospedaliere». Inoltre il Cda ha prorogato al prossimo 30 giugno i termini di presentazione delle pratiche relative all’ultimo trimestre del 2019, quindi i documenti giustificativi di spesa riferiti a prestazioni effettuate tra ottobre e dicembre dello scorso anno. Prorogati anche al 31 maggio tutti i pagamenti dovuti dai soci a qualsiasi titolo, ad esempio quelli dei soci volontari e quelli per i famigliari.