Giornalisti «infimi sciacalli, puttane e pennivendoli»: domani Molise in piazza contro la deriva dei 5 Stelle

A seguito delle dichiarazioni lesive nei confronti dei giornalisti da parte del ministro Luigi Di Maio e di Alessandro Di Battista, l’Odg Molise comunica di scendere in piazza, domani 13 novembre, a Campobasso in forma di protesta. Dichiarazioni lesive per la dignità umana e professionale di tutti i colleghi. Dichiarazioni riprese e amplificate anche dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco che su Facebook ha scritto: «Alessandro Di Battista è la quinta essenza del MoVimento 5 Stelle. Condivido in toto le sue parole in merito all’assoluzione di Virginia Raggi e ai pennivendoli, perché chi manipola la realtà non è un giornalista ma un pennivendolo. Daje Virgi! Hai dimostrato al mondo intero chi sono i servili detrattori».

In Molise così come in tutte le regioni d’Italia si terranno momenti di mobilitazione in risposta a quanto dichiarato. A Campobasso, domattina, l’appuntamento è in piazza Municipio dalle ore 12 alle 13. I vertici dell’Ordine dei Giornalisti del Molise e quelli di Assostampa terranno una conferenza stampa ed un flash mob proprio per controbattere agli esponenti del Movimento Cinque Stelle. Un momento importante per dare un segnale ben preciso che segue a tutti gli attacchi che da un periodo di tempo a questa parte vengono rivolti ai giornalisti. Tutti i colleghi sono invitati a partecipare.