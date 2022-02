Giornalista molisana rientra da Kiev prima della guerra

La reporter Daniela Lombardi: si vive una situazione caotica, dal Donbass cercano di fuggire e raggiungere la capitale. Alcuni ragazzi si stanno preparando a combattere

Ha capito che la situazione stesse degenerando. Giorni addietro erano tornati a soffiare venti di guerra in Ucraina. Più volte gli Stati Uniti hanno insistito nel ribadire che la Russia fosse sul punto di scatenare un massiccio attacco militare, mentre il fuoco dell’artiglieria aveva colpito un asilo nelle regioni orientali, teatro del conflitto tra Kiev e i separatisti filo-russi, nel villaggio di Stanytsia Luhanska.

Lo aveva capito anche la reporter molisana Daniela Lombardi, che è riuscita a tornare nella sua regione poco prima che Putin invadesse l’Ucraina.

Al microfono della giornalista del Tgr Molise, Monica Raucci ha raccontato quei momenti. “Si vive una situazione ovviamente caotica – ha detto – Dal Donbass cercano di fuggire e raggiungere la prima stazione utile e raggiungere Kiev però non tutti hanno Internet, che già non funziona bene. Per cui non sanno che anche a Kiev la situazione è drammatica. Alcuni ragazzi che si trovano nella capitale dell’Ucraina – spiega – si stanno preparando a combattere”.

Daniela racconta che la prima reazione della popolazione è stata quella di rinchiudersi in cantina, solo che visto lo stato fatiscente di tantissime abitazioni quello che dovrebbe rappresentare un rifugio può trasformarsi in una trappola che non lascia scampo.