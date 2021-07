Giornalismo molisano in lutto, è morto Pasquale Lombardi

Giornalismo molisano in lutto: all’età di 79 anni, dopo una malattia, è morto Pasquale Lombardi, decano dell’informazione regionale. Pasquale Lombardi era nato a Fornelli (in provincia di Isernia) il 24 aprile del 1942. È stato tra i fondatori dell’Ordine dei Giornalisti del Molise (ha ricoperto per tre mandati la carica di vicepresidente). Pasquale Lombardi è stato anche tra i fondatori della televisione pentra TVI nonché il responsabile della redazione di Isernia prima e poi anche di quella regionale, del quotidiano Il Tempo. Giornalista dal 16 luglio del 1974, appassionato di politica, è stato anche amministratore della “sua” Fornelli per la quale tanto si è speso negli anni. Ai figli Marianna ed Ernesto (nostro collega), alla moglie e alla famiglia le più sentite condoglianze dall’editore, dal direttore e dalla redazione del Quotidiano del Molise.