Giornalismo molisano in lutto: addio a Leopoldo Feole, primo presidente dell’Ordine

Giornalismo molisano in lutto. All’età di 79 anni è scomparso Leopoldo Feole, primo presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. Laureato in Giurisprudenza, già segretario comunale, è poi entrato in Rai ed è stato uno dei volti di punta della Tgr del Molise. Persona di grande cultura, sempre pacato nei modi, Feole si è dedicato per anni, e con impegno, all’Ordine dei giornalisti del Molise. Alla famiglia Feole (foto di Luigi Calabrese) le più sentite condoglianze da parte del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino e del Vice Presidente Cosimo Santimone. Ai parenti di Leopoldo Feole condoglianze anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.