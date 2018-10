“Giornalismo in trincea”, convegno dell’Odg per l’anniversario dell’eccidio nazista di Fornelli

Celebrazioni per il 75esimo anniversario dell’eccidio nazista a Fornelli. Sei i cittadini giustiziati tra cui il podestà Giuseppe Laurelli. Per i fatti di quel 4 ottobre 1943 è in atto un contenzioso che vede il Comune di Fornelli parte civile contro la Repubblica federale tedesca.

Dopo la deposizione delle corone di alloro, la santa messa e le rievocazioni storiche, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’ordine dei giornalisti de Molise, ha organizzato un convegno dal titolo “Giornalismo in trincea”. Tra i relatori Pasquale Lombardi, giornalista molisano e assessore comunale di Fornelli che ha rimarcato il ruolo avuto dal paese della Valle del Volturno nella resistenza, motivo per cui «è impensabile che abbia ottenuto solo la medaglia di bronzo al valor militare».